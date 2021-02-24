РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 фев. В Королеве в текущем году планируют комплексно благоустроить 12 дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ежегодно в Королеве реализуется программа губернатора Подмосковья по благоустройству дворовых территорий. В каждом обновленном дворе выполняются обязательные элементы благоустройства: детская площадка, озеленение, контейнерная площадка, лавочки, парковка, наружное освещение, информационный стенд, урны, асфальтирование проездов.

«В 2021 году в Королеве запланировано комплексное благоустройство дворов по 12 адресам», - говорится в сообщении.

На улице Суворова благоустроят двор у домов №№8, 8А и 10. На улице Карла Маркса приведут в порядок три двора - у домов №№7/12, 9 и 11, у домов №№13, 15, 17 и 19, у домов №№2, 4, 6, 6А. Благоустройство пройдет в двух дворах по улице Гагарина: у домов №№48 и 50, а также у домов №№38, 38А, 40. На улице Циолковского работы проведут во дворах у домов №№19, 21/17; у домов №№1/2 и 3. Также благоустройство пройдет на улице Сакко и Ванцетти во дворах у домов №№6, 8; у домов №№14, 14А, 16 и 18.

Не останется без внимания двор домов №№6А, 6Б, 8А корпус 3, 12А, корпуса 1-5, 10А, корпуса 1-3 на Пионерской улице. Кроме того, благоустроят дворы на улице Пушкинской, 3 и Лесной, 14. На улице Чайковского благоустройство пройдет во дворе домов №№4 и 6, а на улице Грабина - во дворе домов №№12, 14, 16, 18.

Всего в наукограде 325 дворов, в 181 из них комплексное благоустройство уже проведено. В домах, дворы которых уже обновлены, живут более 130 тысяч человек.