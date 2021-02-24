РИАМО – 24 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина крепкое здоровье, поэтому иногда он может зимой появляться на уличных мероприятиях без шапки, сообщает Газета.ru.

23 февраля глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. При этом Путин был без шапки, несмотря на 20-градусные морозы в столице.

«Вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что обеспокоенность журналистов будет доведена до сведения Путина.​​