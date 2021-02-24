РИАМО - 24 фев. В Мособлдуме обсудят правила тушения лесных пожаров, поддержку некомерчесских организаций и поправки к Конституции РФ, 139-е заседание регионального парламента пройдет 25 февраля, говорится в сообщении пресс-службы областной думы.

«Мы, в том числе, уточним и расширим полномочия нашего регионального правительства в сфере науки, экономики, окружающей среды, а также поддержки некоммерческих организаций», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Также будет представлен документ, который позволит оперативнее освобождать земельные участки, которые Московская область получила в собственность, от разных заброшенных объектов.

Кроме этого, во время заседания будет представлена информация о деятельности в сфере безопасности дорожного движения и по охране общественного порядка. Видеотрансляцию можно посмотреть на официальном Youtube-канале пресс-центра Мособлдумы.