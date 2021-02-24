РИАМО - 24 фев. Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Балашихе (71) и Люберцах (56), всего за это время в области выявили 695 случаев заражения, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

Ни одного случая заражения не выявили в Бронницах, во Власихе, Котельниках, Красноармейске, Звездном городке, Луховицах, Лобне, Молодежном, Протвине, Рошале, Серебряных Прудах, Электрогорске. По одному случаю — в Зарайске, Пущине, Кашире, Лыткарине, Павловском Посаде, Талдоме, Шаховской, Электростали.

По два - в Реутове, по три - в Богородском, Дзержинском, Волоколамске, Ивантеевке, Серпухове, Краснознаменске, Лотошине, по четыре - в Можайске, Клину, по пять - в Наро-Фоминске, Лосино-Петровском, Черноголовке, Жуковском, Ступине, шесть - в Коломне, семь - в Орехово-Зуеве, по восемь - в Озерах и Королеве.

По десять случаев выявили в Дубне, Воскресенске, Фрязине, 11 - в Рузе, по 12 - в Истре, Мытищах, по 14 - в Шатуре, Егорьевске, Пушкине, 15 - в Химках, 18 - в Долгопрудном, 21 - в Подольске, по 22 - в Чехове, Раменском, 24 - в Одинцове, 28 - в Солнечногорске, 29 - в Ленинском округе, 31 - в Дмитрове, 34 - в Домодедове, 39 - в Щелкове, 40 - в Красногорске, 45 - в Сергиевом Посаде.

Всего в Московской области выявлено 211 789 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались 172 690 человек. Скончались 4538 человек.

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24 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 749 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 695 больных. В Москве - 1417.

- В столичных ТЦ «Ривьера» и «Гагаринский» теперь можно привиться от коронавируса. Кроме того, продлена работа мобильных бригад по вакцинации от коронавируса до 27 февраля в ТЦ Columbus и «Калейдоскоп».

- Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.