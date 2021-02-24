РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 21 новый случай коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 9 429 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье с 21 по 24 февраля выявили 2 890 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 695 случаев за минувшие сутки.

«В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 21 случай заболевания. Всего в округе зафиксировали 9 429 заболевших», – говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 211 789 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 538 человек. Выздоровели и выписались 172 690 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

24 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 749 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 695 больных. В Москве - 1417.

- В столичных ТЦ «Ривьера» и «Гагаринский» теперь можно привиться от коронавируса. Кроме того, продлена работа мобильных бригад по вакцинации от коронавируса до 27 февраля в ТЦ Columbus и «Калейдоскоп».

- Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.