РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Сотрудники полиции задержали жителя Москвы по подозрению в краже кофемашины из магазина в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» обратился представитель магазина, расположенного на шоссе Энтузиастов. Он рассказал, что неизвестный украл из магазина кофемашину. Сумма ущерба составила более 51 тысячи рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и доставлен 28-летний житель Москвы. По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.