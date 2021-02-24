РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. В Балашихе за минувшие сутки выявили 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 6 979 случаев заражения, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 695 новых случаев заражения коронавирусом.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 211 789 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 172 690 человек выписали домой из стационаров, скончались из-за развившихся осложнений 4 538 человек. 6 979 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 71)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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24 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 749 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 695 больных. В Москве - 1417.

- В столичных ТЦ «Ривьера» и «Гагаринский» теперь можно привиться от коронавируса. Кроме того, продлена работа мобильных бригад по вакцинации от коронавируса до 27 февраля в ТЦ Columbus и «Калейдоскоп».

- Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.