РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 фев. В Домодедове на базе Российского нового университета открыли фотовыставку, посвященную Дню защитника Отечества, #Защитники21, сообщила исполняющий обязанности руководителя домодедовского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия «Единой России» Валерия Кудряшова.

«На выставке были представлены люди, которые в силу своей профессии или по зову сердца каждый день встают на защиту своего Отечества! В 2020-2021 году, в период распространения коронавирусной инфекции, защитниками для многих людей стали врачи, работники скорой помощи, волонтеры, а также учителя, отцы семейства и, конечно же, военнослужащие, ветераны», - сказала Кудряшова.

На открытии фотовыставки присутствовала депутат совета депутатов Юлия Грибанова.

Посетить фотовыставку могут все желающие до 28 февраля по адресу: улица Зеленая, дом №74, корпус 1.