РИАМО - 24 фев. В следующем году в Москву поступят электробусы с печкой на электроэнергии, электротранспорт помогает улучшить экологию города, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В мегаполисе уже третий год курсируют электробусы. За это время они заменили собой 33 автобусных маршрута.

«Весенние ковидные ограничения показали — если снизить поток транспорта (в основном, легкового) на 40-50%, концентрация вредных веществ в воздухе упадет в 1,5-2 раза», - сказала главный эксперт по природоохранным технологиям ГПБУ «Мосэкомониторинг» Ольга Костенкова.

Она отметила, что поддержать этот уровень можно и в мирное время, если поощрять москвичей выбирать городской транспорт вместо личного и переводить его на электродвигатель.

В Москве с нынешнего года собираются закупать только электробусы. Полностью перевести городской транспорт на электротягу собираются к 2032 году.