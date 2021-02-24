РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Спортсмены из Люберец стали призерами чемпионата и первенства Центрального федерального округа по восточному боевому единоборству в дисциплине сито-рю, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Соревнования прошли во Дворце спорта «Лобня».

«Люберецкие спортсмены СК «Будо-Искра» и Центра патриотического воспитания «Искра» на прошедших чемпионате и первенстве ЦФО по восточному боевому единоборству (дисциплина сито-рю) заняли призовые места. Каратисты стали лучшими в разных категориях. Кроме того, они отличились в личном и командном зачетах», - говорится в сообщении.

Первое место занял Егор Данилов, второе место у Даниила Ляха и Станислава Ведикова. Третье место заняли Матвей Никоноров, Ярослав Пальчиков, Владислав Нассонов и Вячеслав Лесников.

Также второе общекомандное место заняли Вячеслав Лесников и Александр Мосяйчук.