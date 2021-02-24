РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. В Балашихе свыше 9,9 тысячи жителей 65 лет и старше каждый месяц получают социальную доплату в размере 1 тысячи рублей, сообщается на странице управления соцзащиты населения по городскому округу Балашиха министерства социального развития региона в соцсети «ВКонтакте».

В Балашихе неработающим одиноко проживающим пенсионерам, которые достигли возраста 65 лет и старше, предоставляется ежемесячная выплата в 1 тысячу рублей.

«9 931 житель Балашихи получает меру социальной поддержки для неработающих одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и старше, - ежемесячную денежную компенсацию 1 тысячу рублей. Компенсация назначена в беззаявительном порядке тем пенсионерам, которые состоят на учете в управлении соцзащиты населения по городскому округу и являются получателем мер социальной поддержки в денежном выражении, то есть получают ЕДВ или компенсацию по оплате ЖКУ», - говорится в сообщении.

Пенсионеры, информация о которых отсутствует в управлении соцзащиты населения, должны обратиться туда для оформления заявления с указанием способа выплаты (перечисление на лицевой счет получателя, открытый в кредитной организации, перечисление на счет федерального почтового отделения связи).

При обращении заявителям необходимо предоставить паспорт, копию финансового лицевого счета или выписку из домовой книги, подтверждающую количество лиц, зарегистрированных по месту жительства получателя, пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда РФ о пенсионном обеспечении, трудовую книжку, банковские реквизиты (при получении на расчетный счет в банке).

Компенсация назначается получателю с месяца возникновения права при одновременном наступлении следующих условий: достижении получателем возраста 65 лет, отсутствии регистрации по месту жительства получателя других лиц, неосуществлении получателем работы и (иной) деятельности, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с ФЗ РФ.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8(495)521-31-08 (многоканальный) с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.