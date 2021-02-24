РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В подмосковном Подольске подвели итоги IX открытого первенства ФСК «Заречье» по стрельбе из пневматической винтовки ко Дню защитника Отечества, в них приняли участие 66 спортсменов из микрорайона Климовск и Ступино, сообщается в группе «ФСК «Заречье» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск 21 февраля состоялось IX открытое первенство ФСК «Заречье» по стрельбе из пневматической винтовки ко Дню защитника Отечества. В состязании приняли участие воспитанники спортивной секции пулевой стрельбы ФСК «Заречье», учащиеся школы №1 и гимназии имени Подольских курсантов микрорайона Климовск, а также команда МБУ СШ «Ока» подмосковного округа Ступино.

«Всего в турнире приняло участие 66 человек. Состязание проходило в шести возрастных категориях в два этапа. Сначала стреляли из пневматической винтовки с дистанции 10 метров из положения сидя с опорой локтей о стол. Победители получили кубки, вместе с призерами им также дали грамоты и медали. На втором этапе состязались по неполной сборке–разборке автомата Калашникова (АКМ)», - говорится в сообщении.

В категории «Дети» (2012-2011 годов рождения) первое место у Серафима Трухачева, второе у Ивана Гузуна (оба из «Заречья»), третье место у Савелия Рыжова («Ока»).

Среди девочек 2009-2007 годов рождения лучший результат показала Ульяна Графова (МБУ СШ «Ока»), за ней идет Софья Белякова, завершает список призеров Ксения Почивалина (обе из команды «Заречье»).

У мальчиков 2010-2009 годов рождения первое место дали Ивану Шикалову, второе Юрию Гамазину, третье - Максиму Забарову (все из команды «Заречье»).

В категории «Юноши» 2008-2007 годов рождения победил Сергей Антипин, второе место у Юрия Кубасова (оба из «Заречье»), на третьем месте Богдан Ларин («Ока»).

Среди юношей 2006-2003 годов рождения больше всех очков набрал Вячеслав Чернявский («Заречье»), за ним следует Дмитрий Куприянов («Ока»), затем Алексей Дрожжин («Заречье»).

В категории «Девушки» 2006-2003 года рождения первое место у Анастасии Дребенцовой («Заречье»), второе у Златы Елистратовой («Ока»), третье место завоевала Алина Гоева («Заречье»).

Состязание по сборке-разборке АКМ проходило в двух возрастных категориях. Первое место у Беляковой с результатом 28,2 секунды. Среди спортсменов 14-16 лет самой быстрой стала Екатерина Горяева («Заречье») с результатом 20 секунд. Лучших наградили грамотами и медалями.