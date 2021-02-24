РИАМО - 24 фев. Школьникам Подмосковья покажут видеоуроки по экологической тематике и раздельному сбору мусора, по итогам которых в апреле планируют провести олимпиаду, заявил депутат Мособлдумы Александр Орлов.

«У нас в рамках «Чистой страны» организовывается серия видеоуроков, в рамках которых наши экологи, спикеры, эксперты будут рассказывать, как правильно разделять мусор, о других основах нашей экологической повестки», - рассказал Орлов в ходе расширенного заседания комитета Мособлдумы.

Он отметил, что по итогам видеоуроков в конце апреля пройдет олимпиада для учащихся 5-8 классов.

«Победителей соберем на форуме в июле-августе. И будем их привлекать в нашу повестку», - заключил Орлов.

Основная задача роликов - интересно и понятно рассказать о подмосковных комплексах по переработке отходов, обо всех этапах от сбора до утилизации мусора, рассказал советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган.

«Очень нужна мотивация школьников. Это ключевое. Это могут быть преференции при поступлении, подарок, путевки в детские лагеря. Задача - массовость. Важно заинтересовать их этой темой, экологической повесткой», - уточнил Коган

Проект «Чистая страна» направлен на снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов. Ключевая цель проекта: уменьшить негативноевоздействие на окружающую среду.