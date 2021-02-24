РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. В скорую помощь подмосковных Люберец на минувшей неделе поступило свыше двух тысяч вызовов, сообщил в среду заведующий подстанцией «Люберецкая» ГБУЗ «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Алексей Сульдин.

«На прошедшей неделе, с 15 по 23 февраля, в скорую помощь поступило 2093 обращения. Было более 1,4 тысячи выездов», - сказал Сульдин.

Он добавил, что за неделю было восемь выездов на ДТП, в которых пострадали девять человек.

«Работали 22 бригады. Средняя нагрузка на бригаду составила 11 вызовов в сутки», - заключил Сульдин.