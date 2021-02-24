РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 фев. В Домодедове за сутки выявили еще 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 6223 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за период с 21 по 24 февраля выявили 2 890 случаев заболевания. Из них 695 - за последние сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 211 789 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 538 человек. Выздоровели и выписались 172 690 человек. Выявленные случаи по городским округам за минувшие сутки: <...> Домодедово - 6223 (плюс 34)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 749 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 695 больных. В Москве - 1417.

- В столичных ТЦ «Ривьера» и «Гагаринский» теперь можно привиться от коронавируса. Кроме того, продлена работа мобильных бригад по вакцинации от коронавируса до 27 февраля в ТЦ Columbus и «Калейдоскоп».

- Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.