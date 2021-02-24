РИАМО - 24 фев. За последние сутки в Подмосковье выявили 695 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

За все время пандемии в регионе выявили 211 789 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Скончались 4538 человек. Выздоровели и выписались 172 690 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

В Московской области продолжается массовая вакцинация. Сделать прививку от коронавируса можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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Текстовая трансляция

24 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 749 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 695 больных. В Москве - 1417.

- В столичных ТЦ «Ривьера» и «Гагаринский» теперь можно привиться от коронавируса. Кроме того, продлена работа мобильных бригад по вакцинации от коронавируса до 27 февраля в ТЦ Columbus и «Калейдоскоп».

- Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.