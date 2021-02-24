РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. В подмосковных Люберцах с начала пандемии от коронавируса скончались 340 человек, сообщила в среду первый замглавы администрации округа Ирина Назарьева.

«По данным на 24 февраля, в Люберцах зарегистрировано 6473 заболевших. В стационары Люберец госпитализированы 187 пациентов, на домашнем лечении находятся свыше 900, выписаны 5035 человек. К сожалению, с начала пандемии от коронавируса умерли 340 человек», - сказала Назарьева.

Она добавила, что в Люберцах проводится массовая вакцинация. По словам Назарьевой, прививка - единственный способ защитить себя от заболевания и тяжелых последствий.

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24 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 749 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 695 больных. В Москве - 1417.

- В столичных ТЦ «Ривьера» и «Гагаринский» теперь можно привиться от коронавируса. Кроме того, продлена работа мобильных бригад по вакцинации от коронавируса до 27 февраля в ТЦ Columbus и «Калейдоскоп».

- Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.