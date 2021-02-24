РИАМО - 24 фев. За минувшие сутки в Московской области от коронавируса вылечились 369 человек, общее число выздоровевших в регионе достигло 172 690, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
За сутки выявлено 695 случаев коронавирусной инфекции. Также в регионе скончались 25 пациентов. Всего в области за пандемию умерли 4538 человек.
В Московской области на текущий момент выявлено 211 789 случаев заболевания коронавирусом.
В Подмосковье проводится кампания по вакцинации населения от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках, пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах. Вакцинация проходит на бесплатной основе препаратом «Спутник V».
Врачи Московской области сделали прививку от коронавируса уже 228 071 человеку.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
24 ФЕВРАЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 11 749 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 695 больных. В Москве - 1417.
- В столичных ТЦ «Ривьера» и «Гагаринский» теперь можно привиться от коронавируса. Кроме того, продлена работа мобильных бригад по вакцинации от коронавируса до 27 февраля в ТЦ Columbus и «Калейдоскоп».
- Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.
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