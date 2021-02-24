РИАМО - 24 фев. За минувшие сутки в Московской области от коронавируса вылечились 369 человек, общее число выздоровевших в регионе достигло 172 690, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки выявлено 695 случаев коронавирусной инфекции. Также в регионе скончались 25 пациентов. Всего в области за пандемию умерли 4538 человек.

В Московской области на текущий момент выявлено 211 789 случаев заболевания коронавирусом.

В Подмосковье проводится кампания по вакцинации населения от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках, пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах. Вакцинация проходит на бесплатной основе препаратом «Спутник V».

Врачи Московской области сделали прививку от коронавируса уже 228 071 человеку.

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Текстовая трансляция

24 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 749 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 695 больных. В Москве - 1417.

- В столичных ТЦ «Ривьера» и «Гагаринский» теперь можно привиться от коронавируса. Кроме того, продлена работа мобильных бригад по вакцинации от коронавируса до 27 февраля в ТЦ Columbus и «Калейдоскоп».

- Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.