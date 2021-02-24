РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. В среду культурный центр «Дом офицеров» приглашает на поэтическую встречу «На службе Отечества», которая пройдет в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«На творческом вечере выступят участники клуба городских поэтов «Старый кот» (его организатор - Андрей Бабин, член Союза писателей России)», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятию смогут все желающие на странице культурного центра в Instagram. Прямой эфир начнется в 18:00.