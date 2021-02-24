РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы подмосковных Люберец за минувшую неделю приняли более 12,6 тысячи обращений от жителей, сообщил в среду директор службы Виталий Богданов.

«В ЕДДС-112 Люберец за минувшую неделю поступило 12 655 обращений, из них 782 - на горячую линию администрации. Порядка 20 обращений касались работы комплекса ЖКХ, 107 - содержания дорог и тротуаров, по три - экологии и уличного освещения», - сказал Богданов.

В ЕДДС-112 5 937 касались вызова скорой помощи, 2731 - полиции и ГИБДД, 59 - пожарных, 36 - газовой службы.