РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. На межрегиональном турнире по боевому единоборству кудо, посвященном Дню защитника Отечества, люберецкие спортсмены завоевали четыре медали различного достоинства, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа.

Турнир прошел в Красногорске, участвовали 130 спортсменов из Подмосковья в возрасте от 5 до 18 лет.

«Городской округ Люберцы на межрегиональных соревнованиях представили восемь воспитанников клуба «Русичъ». Спортсмены достойно выступили и завоевали четыре медали: Надежда Зинкина (золото), Матвей Зеленков (золото), Артемий Сиделев (серебро), Александр Мезин (бронза)», - говорится в сообщении.

В комитете поздравили с победой спортсменов, председателя люберецкой Федерации кудо Евгения Москвичеева и тренера Максима Мезина.