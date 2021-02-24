РИАМО – 24 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что отменять службу в вооруженных силах РФ не планируют, она останется конституционной обязанностью, сообщает Федеральное агентство новостей.

Представитель Кремля ответил на вопрос журналиста о том, собираются ли в России изменить статус воинской повинности и сделать возможной службу лишь по контракту.

«Поэтому здесь, что называется, можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации», — сказал Песков.

Ранее телеведущий Дмитрий Нагиев назвал службу в российской армии бесполезной тратой времени. ​