РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В одном из домов на Плещеевской улице Подольска временно отключили тепло в среду из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в связи с ремонтными работами в среду с 10:15 и до окончания работ не будет подаваться центральное отопление потребителям по адресу: улица Плещеевская, дом 44», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.