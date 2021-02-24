РИАМО - 24 фев. В Солнечногорске сотрудники поисково-спасательного отряда №29 ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали дверь в квартиру, в которой годовалый ребенок остался один без присмотра, говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомства.

Мама малыша позвонила в систему-112 и рассказала, что на несколько минут вышла из квартиры и не взяла с собой ключи. Дверь захлопнулась, а внутри остался годовалый ребенок без присмотра. Чтобы попасть внутрь, ей потребовалась помощь спасателей.

«Прибыв не место, спасатели с помощью слесарного инструмента осторожно, чтобы не напугать малыша, деблокировали дверь и обеспечили женщине доступ в квартиру», — сказал старший смены Сергей Земляков.

Ребенок не пострадал, а женщина поблагодарила спасателей на оперативную помощь.