РИАМО - 24 фев. Строительство 15 объектов социальной сферы запланировано на востоке столицы в районе Метрогородок, они должны создать инфраструктуру в кварталах переселения по программе реновации старого жилья, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«За время реализации программы будут построены три школы на 1850 учащихся, пять детских садов на 1500 детей, три учебных корпуса по 350 мест каждый, детская поликлиника на 320 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр детского творчества и МФЦ», - сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он добавил, что проект планировки территории утвержден и прошел процедуру публичных слушаний. Также в кварталах реновации реконструируют транспортную инфраструктуру. Так, работы пройдут на улицах Вербная, Лосиноостровская, Тагильская и Николая Химушина. Для развития транспорта ремонт проведут на участках Открытого шоссе и построят новые улицы местного назначения.

Всего в районе Метрогородок в рамках программы реновации переселят 75 жилых домов общей площадью более 270 тысяч квадратных метров. Для ее реализации выбрали пять «стартовых» площадок с градостроительным потенциалом 118,1 тысячи квадратных метров.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов.