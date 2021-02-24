РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду во время традиционной встречи с жителями в режиме онлайн ответит на вопросы горожан, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В среду, 24 февраля, проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы в режиме онлайн. Обсудим вопросы зимнего содержания территории, а также ряд других наиболее актуальных тем», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что свои вопросы жители могут отправлять на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира: 8(800)600-21-85.

«Трансляцию можно будет посмотреть в моем аккаунте в Instagram и на странице в социальной сети «ВКонтакте» в среду в 18:00», - добавил Ружицкий.