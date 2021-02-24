РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с волонтерами молодежного центра «Мы вместе», депутатами Совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой и Рустамом Фахрисламовым возложили цветы к могиле Героя Советского Союза, почетного гражданина города Ильи Поликахина, акция прошла в честь празднования Дня защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«Возложение цветов к могилам Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы, Героев Социалистического труда - это ежегодное мероприятие, которое мы проводим на 23 февраля и 9 мая с участием ребят из кадетских классов, Молодежного парламента образовательных организаций, юнармейцев», - сказал Ефимов.

Он добавил, что во время возложения учащиеся узнают о жителях Балашихи, которые посвятили свою жизнь великой Победе, а затем восстанавливали из руин Московскую область и отстраивали город.

Кондрякова рассказала собравшимся об Иване Поликахине, в честь которого названа улица в микрорайоне Железнодорожный Балашихи.

За время войны он был ранен семь раз. Участник боев за освобождение Севастополя. 6 мая 1944 года с группой разведчиков он первым водрузил Красное знамя на вершине Сапун-горы. Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 марта 1945 года. Герой награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

«После войны Илья Иванович жил в Железнодорожном, был внештатным корреспондентом нескольких газет, стоял у истоков создания Краеведческого музея города, написал и издал несколько книг о войне», - подчеркнула Кондрякова.

По завершению акции Ефимов поблагодарил волонтеров и предложил накануне 9 мая провести субботники у памятников и стел Победы Балашихи и Железнодорожного для наведения возле них порядка после заснеженной зимы.

«Обязательно примем участие в субботниках. Такие мероприятия открывают много нового о городе, людях, которые в нем жили», - добавил активист волонтерского центра Вячеслав Градин.