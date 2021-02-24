РИАМО - 24 фев. На праздниках в честь Дня защитника Отечества «Макет Москвы» посетили 1645 человек, до ухудшения эпидемиологической обстановки в 2020 году за три дня февральских праздников в павильон пришли 4177 человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Всего в феврале в павильоне на Сиреневой аллее, где размещен макет, побывали 4759 человек, в том числе гости из Челябинска, Израиля и Франции. С момента его открытия в 2017 году столицу в миниатюре увидели порядка 846 тысяч москвичей и гостей столицы», — сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

В среду технический день, поэтому «Макет Москвы» закрыт для посещения. С 25 февраля он заработает в прежнем режиме — с 10:00 до 20:00. Единовременно в павильоне могут находиться не более 80 человек.

Также посетители смогут увидеть пятиминутные светотехнические шоу: «Мегаполис Москва», «Лучший город земли», «Архитектурные стили Москвы», «История Москвы», «Времена года», «Москва Булгакова». Их показывают с 11:00 в начале каждого часа.

1 ноября 2019 года павильон «Макет Москвы» страны открыл двери после реконструкции. Обновленный макет стал почти на треть больше, чем раньше. Теперь в дополнение к уже имеющимся столичным объектам в миниатюре гости могут увидеть гостиницу «Украина», Донской монастырь, Екатерининский дворец и многие другие.

Главная отличительная особенность макета столицы — поразительная детализация зданий и максимально точное воссоздание элементов ландшафтной архитектуры. На площади 429 квадратных метров в масштабе 1:400 представлены 23 тысячи объектов.