РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В подмосковном Подольске 3 марта проведут техническую проверку местной системы оповещения населения с включением электросирен, сообщается на сайте администрации округа.

«Уважаемые подольчане! 3 марта с 11:00 до 13:00 проведут техническую проверку местной системы оповещения населения городского округа Подольск с включением электросирен», - говорится в сообщении.

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо: включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники (частота эфирного вещания 91,7 МГц), телевизоры, настроенные на областное (городское) вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.​