РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Спортивно-развлекательная программа ко Дню защитника Отечества прошла 23 февраля в Московском метрополитене, в ней приняли участие спортсмены по силовому экстриму из Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Впервые в истории Московского метрополитена в аванзале станции метро «Курская» кольцевой линии прошло праздничное спортивно-развлекательное мероприятие. Его открыли показательными выступлениями люберецкие экстремалы - председатель «РосМолСпорт Московской области», рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян и Сергей Чуприна», - говорится в сообщении.

После показательных выступлений спортсменов ведущий мероприятия - президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко предложил зрителям поучаствовать в программе: сломать строительный болт, надуть до разрыва медицинскую грелку или заняться боксом во время мастер-класса с двухкратным чемпионом мира по ММА по версии FCF, лидером «РосМолСпорт Московской области» Аланом Хадзиевым и его коллегами.

Мероприятие организовано ГУП «Московский метрополитен», Федерацией силового экстрима России, общественной организацией «РосМолСпорт Московской области» при поддержке администрации городского округа Люберцы.