РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез более 30 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок на территории Люберец, сообщила в среду заместитель руководителя предприятия по горокругу Наталья Безсонова.

«За минувшую неделю в городском округе Люберцы регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 33 180 кубометров коммунальных отходов. Из них 3 193 кубометра - «сухих», - сказала Безсонова.

Она уточнила, что в работе по вывозу твердых коммунальных отходов в Люберцах задействовано более 80 человек и свыше 50 единиц техники.

«На минувшей неделе было принято и отработано восемь обращений от жителей», - заключила Безсонова.