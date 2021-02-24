РИАМО - 24 фев. Полицейские задержали 14-летнего мальчика, который отнял у женщины мобильный телефон в одном из вагонов столичной подземки, позже был задержан его «куратор» — 19-летний молодой человек, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на станции «Площадь Ильича» Калининской линии метрополитена. После совершения грабежа полицейскими был задержан 14-летний подросток.

«Потерпевшая, 45-летняя жительница столицы, у которой несовершеннолетний в вагоне вырвал из рук мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей, сообщила, что вместе с ним находился еще один молодой человек», — говорится в сообщении.

На платформе станции сотрудники полиции задержали еще одного злоумышленника — 19-летнего жителя Московской области. Выяснилось, что он вовлек подростка в совершение грабежа, убедив его в том, что никакой ответственности за содеянное он не понесет в силу возраста.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). В отношении 14-летнего подростка возбуждено дело по статье 161 УК РФ (грабеж).