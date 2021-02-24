РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Культурные учреждения подмосковных Люберец провели более 320 мероприятий для жителей округа на прошлой неделе, сообщил на оперативном совещании в администрации в среду замглавы администрации муниципалитета Михаил Криворучко.

«На прошедшей неделе, с 15 по 21 февраля, учреждения культуры Люберец провели 322 мероприятия. Они проходили как в обычном формате, так и онлайн», - сказал Криворучко.

Он отметил, что в парках Люберец с 15 по 23 февраля провели 15 мероприятий. На этой неделе проведут 14 мероприятий, в их числе - две тренировки по скандинавской ходьбе, парковый забег, четыре мастер-класса, танцевальная программа для пенсионеров и другие.