РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» подмосковной Балашихи одержали победу в турнире по футболу среди детей 2010 года рождения, спортивное мероприятие состоялось в честь Дня защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Соревнования провели на поле крытого манежа футбольного центра «Метеор» в Балашихе. В них состязались восемь команд.

«В решающем матче балашихинцы встретились с московскими «Трудовыми резервами». Взять лидерство «Метеору» удалось после серии послематчевых пенальти. Для победы балашихинцам хватило одного точного попадания с восьмиметровой отметки», - говорится в сообщении.

Третье место на турнире заняли футболисты ногинской команды «Витязь». В матче за бронзовые медали они одержали победу над ребятами из Реутова. Счет игры - 1:0.

По словам тренера команды «Метеор» Дмитрия Шиховцева, они старались созвать на турнир конкурентоспособных соперников.

«Все игры без исключения, что в группе, что в плей-офф, шли напряженно, проходных матчей не было. Основная задача таких турниров — становление команды, ребят как личностей. Для них очень важны такие победы, ведь турнир проводится для того, чтобы ребята прогрессировали», — подчеркнул Шиховцев.

Награды победителям и призерам турнира вручили депутат Мособлдумы Николай Черкасов и директор спортшколы «Метеор» Евгений Николаев.

«Как и полагается в День защитника Отечества, дети проявили на поле свои бойцовские качества. Видно, с каким азартом, желанием и стремлением боролись ребята. У юных футболистов есть замечательная возможность играть на таких прекрасных полях, в таких условиях. Желаю футболистам никогда не отчаиваться и всегда стремиться только к победе», — отметил Черкасов.

По итогам соревнований индивидуальными призами также отметили лучших игроков.