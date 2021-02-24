РИАМО - 24 фев. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок установления фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям недееспособных инвалидов с детства, сообщает Nation News.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Предварительно, число получателей страховой пенсии из числа родителей детей с инвалидностью составит 15 тысяч», — отмечается в материале.
Дополнительные затраты на реализацию закона в 2021 году оценивались в 31,59 миллиона рублей.
Закон разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ, обязавшего ликвидировать неопределенность условий признания недееспособным инвалида с детства, при определении права его родителя на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Из-за неопределенности в законодательстве в ряде случаев суды отказывали в назначении данной доплаты.
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