РИАМО - 24 фев. В прошлом году участниками программы «Земский доктор» в Подмосковье стали 188 врачей и фельдшеров, их привлекли для работы в медорганизациях, которые находятся в сельской местности, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Первичная медицинская помощь должна быть доступна не только жителям городских территорий, но и тем, кто проживает в деревнях и селах. Программа «Земский доктор» направлена на поддержку тех медицинских работников, которые приходят работать в сельскую местность», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что врачам-участникам программы предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей.

Всего участниками стали 188 медработников, среди которых 168 – врачи и 20 – фельдшеры.

Кроме «Земского доктора», в регионе предусмотрены и другие меры поддержки для медиков. В частности, с 2016 года свыше 1 тысячи специалистов получили свидетельства по программе «Социальная ипотека». Для специалистов первичного звена предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тысячи рублей.

Подмосковные врачи спасли беременную с 75% поражением легких >>