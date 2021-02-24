РИАМО - 24 фев. Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили в столице после обнаружения тела женщины 1989 года рождения на улице Беговой в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, 23 февраля 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Беговая в городе Москве, обнаружено тело женщины 1989 года рождения», – сказала Иванова.

На теле погибшей найдены признаки насильственной смерти: множественные колотые раны и телесные повреждения в области головы и туловища.

На текущий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц причастных к совершению преступления. Расследование продолжается.