РИАМО - 24 фев. Резидент подмосковной особой экономической зоны «Дубна» компания «Окей Вижен» стала победителем в номинации «Инновация года» седьмой всероссийской оптической премии «Золотой лорнет», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Резиденты ОЭЗ не раз подтверждали статус передовых компаний. Научные и технические разработки организаций получают высокую оценку профессионального сообщества. Еще одна компания продемонстрировала отличную работу. Уверена, что внедрение разработки подмосковной компании «Окей Вижен» поможет улучшить жизнь людей», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Премию выдают за достижения в области продвижения новых технологий, охраны здоровья зрения и профессионального обслуживания населения на российском рынке оптических товаров и услуг.

«Окей Вижен» представила новую уникальную склеральную контактную линзу смарт-дизайна OKVision SMARTFIT собственной разработки. Принципиально новое средство коррекции поможет вернуть зрение пациентам даже в самых сложных клинических случаях.

Еще одна компания из ОЭЗ «Дубна» стала победителем конкурса инноваций в прошлом году. ООО «Айрин Дубна» создало «Комплексную систему выработки оптимальных алгоритмов выращивания тепличных культур на основе машинного обучения» и получило первое место в конкурсе Open Innovations Startup Tour в категории биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве.