РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. В подмосковных Люберцах за неделю вывезли боле 18 тысяч кубометров снега с городских дорог, сообщил в среду глава округа Владимир Ружицкий.

«В уборке городских дорог на прошедшей неделе задействовали 137 рабочих, 80 единиц техники. Вывезли более 18 тысяч кубометров снега, использовали 980 кубометров противогололедных материалов», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на территории Люберец контроль за состоянием дорог проводит служба инспекции дорог. Ружицкий призвал жителей обращаться туда, а также писать в соцсетях главы округа и администрации.

Ружицкий отметил, что за неделю поступило 118 обращений от жителей по вопросу содержания дорог, 92 обработали, 26 обработают до конца недели.

«На этой неделе предстоит повышение температуры - более нуля градусов. Все дорожные службы будут работать в усиленном режиме», - пояснил Ружицкий.

Он уточнил, что региональные дороги в Люберцах убирали 87 рабочих. Всего вывезли 167 кубометров мусора, 15 тысяч кубометров снега. Сейчас снег вывозят с улиц Вертолетной и Барыкина.