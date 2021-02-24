РИАМО - 24 фев. В среду началась регистрация волонтеров для поддержки проекта общероссийской единой платформы по голосованию за объекты благоустройства, жителей Подмосковья пригласили стать добровольцами и информировать о проекте, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

На специальном сайте жители всех регионов РФ определят список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе.

«Одна из важнейших задач — это привлечение жителей к участию в голосовании и выборе пространств для благоустройства. Особенно важно вовлечь молодежь. Чем больше людей примет участие в благоустройстве своих городов, тем комфортней и уютней они будут становиться. Ведь именно жители видят и чувствуют свой город изнутри, знают, чего не хватает, а что придает значимость», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Свой волонтерский штаб для помощи в проведении данного голосования создается в каждом регионе. Добровольцы будут информировать граждан о проектах, которые выносят на обсуждение, возможностях участия горожан в формировании комфортной среды.

Кроме того, через волонтеров можно будет зарегистрироваться на платформе и проголосовать по номеру телефона.

«Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализации. И здесь не обойтись без помощи волонтеров, которые всем сердцем любят свои города, — они расскажут про планы развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Гендиректор АНО «Диалог Регионы» (технический оператор проекта) Алексей Гореславский уточнил, что у добровольцев в проекте действительно большая роль.

«Они будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все волонтеры будут обеспечены планшетами для голосования, делается отдельное мобильное приложение, поэтому можно будет также и с их помощью оставить свое мнение», - пояснил Гореславский.

Он добавил, что у каждого объекта будет свой институт общественных кураторов, которые будут объяснять и показывать, что именно будет делаться в каждом городе.

В 56 городских округах Подмосковья созданы волонтерские штабы проекта «Формирование комфортной городской среды». В них зафиксировано свыше 700 человек.