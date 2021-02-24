РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. На минувшей неделе жители городского округа Люберцы почти 1,7 тысячи раз обращались с заявлениями в полицию, сообщил на оперативном совещании в администрации муниципалитета начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«В дежурную часть управления с 15 по 24 февраля поступило порядка 1,7 тысячи обращений от граждан. Возбуждено 19 уголовных дел, 18 преступлений раскрыто по горячим следам. Из-за снегопадов зафиксировано 325 ДТП, в них пострадал один человек», - сказал Романцев.

Он подчеркнул, что сотрудники ФСБ и МВД занимаются выяснением обстоятельств, связанных с ложными минированиями, которые в последнее время происходят на территории городского округа.