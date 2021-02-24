РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Техническая проверка региональной системы оповещения населения с включением электросирен в режим звучания пройдет в подмосковной Балашихе 3 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Уважаемые жители городского округа Балашиха! Третьего марта с 11:00 до 13:00 будет проводиться проверка готовности систем оповещения Московской области с включением электросирен С-40 и громкоговорителей РГ-50 в режиме звучания», - говорится в сообщении.

Жителей Балашихи просят соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.

Для разъяснения возникших вопросов можно обратиться по телефонам: 8(495)529-21-54, 8(498)662 43-58, 8(495)524-41-12.