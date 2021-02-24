РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Учащимся средней школы №1 подмосковной Балашихи провели урок безопасности, приуроченный ко Всемирному дню гражданской обороны, школьникам рассказали о правилах поведения во время чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Заместитель начальника Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона подполковник внутренней службы Алексей Пузына в рамках открытого урока рассказал ребятам об истории создания гражданской обороны и основных задачах, стоящих перед ней в настоящее время.

«Учащимся напомнили о правилах поведения в случае возникновения ЧС, рассказали о пожарно-спасательной технике, оборудовании, инструментах и средствах спасения, имеющихся на вооружении современных спасателей. Для закрепления материалов была проведена викторина вопросов-ответов на знания действий в случае возникновения пожара», - говорится в сообщении.

В завершение встречи желающие могли попробовать себя в роли пожарного, примерив боевую одежду или взяв в руки инструменты.