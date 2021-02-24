РИАМО - 24 фев. В Раменском городском округе выявили нарушения порядка проведения конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Комиссия антимонопольного ведомства рассмотрела жалобу физического лица на действия (бездействие) администрации Раменского округа при организации конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

«Согласно доводам жалобы, конкурсная документация не соответствовала требованиям законодательства, а конкурсной комиссией был нарушен порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе», — говорится в сообщении.

Комиссия антимонопольного ведомства выслушала позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучила представленные доказательства. По результатам данной работы комиссия установила обстоятельства, которые подтвердили нарушение порядка организации конкурса, и признала жалобу обоснованной.