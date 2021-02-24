РИАМО - 24 фев. Длительное перенапряжение зрительных нервов может приводить к тому, что сосуды лопаются и образуются гематомы под глазами, сказал врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников.



«Синяки под глазами образуются, когда длительное время мы напрягаем зрительные нервы чтением, использованием компьютера, регулярным недосыпом или переутомлением. В такие моменты сосуды истончаются, лопаются и образуются гематомы под глазами», – сказал Арканников в эфире радио Sputnik.



Он добавил, что произошедшее представляет собой своего рода сигнал, который говорит о необходимости что-то изменить в своей жизни, а именно – убрать фактор перенапряжения, больше проводить времени на свежем воздухе и следить за тем, чтобы глаза отдыхали.



Побыстрее избавиться от синяков можно посредством кремов с содержанием кофеина, которые будут не маскировать их, а устранять.