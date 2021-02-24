РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Водителей подмосковной Балашихи предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки инспекторам ГИБДД, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Ежегодно к уголовной ответственности привлекаются водители, которые, рискуя своей свободой, осознанно идут на преступление, пытаясь уйти от административной ответственности, тем самым провоцируя коррупцию в органах внутренних дел.

«Участникам дорожного движения следует воздержаться от передачи сотрудникам ГИБДД незаконного денежного вознаграждения за неправомерное освобождение от административной ответственности. И дающий взятку, и берущий привлекаются к уголовной ответственности (статьи 290 и 291 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции, согласно действующему законодательству, при общении с участниками дорожного движения используют персональные видеорегистраторы, предназначенные для круглосуточной автономной фото-, аудио- и видеофиксации окружающей обстановки в зоне несения службы для фото-, аудио- и видеофиксации административных правонарушений, преступлений и происшествий.

Лица, использующие аудио, видеосъемку не должны забывать, что существует ряд ограничений, касающийся распространения полученных в ходе общения сотрудника и водителя видео- и аудиоматериалов.

«Размещение в интернете видеозаписей, сделанных участниками дорожного движения или сотрудниками Госавтоинспекции, в которых фигурируют персональные данные, при этом они доступны для просмотра неопределенному кругу лиц, будет являться нарушением норм статьи 152.1. Гражданского кодекса РФ, а также федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года», - заключается в материале.