РИАМО - 24 фев. Загорание в электрощитовой произошло утром в среду в трехэтажном здании на улице Новокосинская в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В 11:04 поступило сообщение о задымлении по адресу: улица Новокосинская, дом 41.

«В подвале трехэтажного здания произошло загорание в электрощитовой на площади 0,5 квадратных метра», — говорится в сообщении.

Возгорание полностью ликвидировали в 11:19. Пострадавших в результате произошедшего нет.