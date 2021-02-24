РИАМО - 24 фев. Столица России поднялась с 52-го на пятое место в новом рейтинге самых комфортных и доступных городов страны, пишет РБК.

Специалисты института территориального планирования «Урбаника» проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах России, а также стоимость жизни в них в расчете на среднюю зарплату.

«Петербург и Москва оказались единственными городами с населением более 1 миллиона человек, которые вошли в первую пятерку. Еще один город-миллионник, Уфа, замыкает десятку рейтинга», - говорится в сообщении.

Москва проиграла Краснодару, Сургуту, Тюмени и Петербургу.

Резкий взлет в рейтинге российской столицы авторы исследования объясняют улучшением показателей по обеспеченности современными торговыми площадями, а еще по качеству благоустройства в мегаполисе.

По данным консалтинговой компании JLL, в столице обеспеченность ТЦ в 2019 году выросла с 417 до 423 квадратных метров на 1 тысячу жителей (в прошлом году этот показатель увеличился до 472 квадратных метров). Но в Краснодаре он составляет 736 квадратных метров.

По благоустройству Москва в данном рейтинге вышла на первое место, хотя в прошлом топе занимала только 20 место. Данный взлет по рейтингу поясняется в первую очередь изменением источника данных. Сейчас институт территориального планирования использовал данные индекса городов Минстроя РФ. Ранее он сравнивал благоустройство по результатам конкурса на самый благоустроенный город, а в нем российская столица участвовала не очень активно.

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