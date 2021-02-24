РИАМО - 24 фев. Возгорание в подмосковном ресторане «Причал» в деревне Жуковка Одинцовского округа полностью ликвидировали, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории заведения поступило утром в среду. Площадь возгорания составила порядка 60 квадратных метров. В 10:37 пожар был локализован.

«В 11:15 специалисты полностью ликвидировали пожар на территории объекта», — сказал собеседник агентства.

Ресторан «Причал» принадлежит известному предпринимателю и ресторатору Аркадию Новикову.