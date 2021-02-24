РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Аукцион на строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне Ольгино в городском округе Балашиха объявили в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Проектирование и строительство финансируется за счет средств бюджета.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Школа на 1 100 мест», – сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он добавил, что завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию планируются в 2022 году.

Новое здание сможет принять 1 100 учеников. Согласно проекту, в 4-этажном здании разместятся современные просторные учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, два спортивных и актовый залы, библиотека с медиатекой, столовая с пищеблоком, административные кабинеты и вспомогательные помещения.

Новая школа будет соответствовать всем стандартам современной общеобразовательной школы и будет оборудована с учетом доступности для маломобильных групп населения.